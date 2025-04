Araqchis Erklärung zum Inhalt der Botschaft des Obersten Führers an den russischen Präsidenten

Abbas Araqchi machte diese Bemerkungen am Donnerstag bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Moskau als Antwort auf die Frage eines IRNA-Reporters zum Inhalt der Botschaft des Obersten Führers Ayatollah Seyyed Ali Khamenei an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

„Diese Reise hat mehrere unterschiedliche Ziele. Zunächst war die Reise dazu geplant, dem russischen Präsidenten eine schriftliche Botschaft des Obersten Führers zu überbringen. Gleichzeitig fiel es mit den jüngsten Entwicklungen und indirekten Verhandlungen zusammen“, fügte er hinzu.

„Von der Vergangenheit bis heute haben wir in der Atomfrage stets enge Konsultationen mit unseren Freunden in Russland geführt. Wir haben sowohl mit Russland als auch mit China eng verhandelt und gesprochen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Konsultationen mit russischen Beamten abzuhalten“, bemerkte er.

Araqchi sagte: „Die bilateralen Beziehungen umfassen eine Vielzahl von Themen, und jedes davon bietet zahlreiche Diskussions- und Weiterverfolgungsthemen.“