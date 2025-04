Falschmeldungen über Forderung nach Stopp des iranischen Atomprogramms dementiert

Während die zweite Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten planmäßig zu Ende ging und der Zeitraum für die dritte Runde in der kommenden Woche festgelegt wurde, teilte eine Quelle, die dem Verhandlungsteam nahesteht, IRNA mit, dass das Thema eines Stopps des friedlichen iranischen Atomprogramms in diesen Gesprächen überhaupt nicht zur Sprache gekommen sei.

Wie der IRNA-Korrespondent für Außenpolitik berichtet, hat parallel zum Ende der zweiten Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten im diplomatischen Gebäude des Sultanats Oman in der italienischen Hauptstadt eine Medienkampagne mit dem Ziel begonnen, den Verlauf dieser Gespräche zu beeinflussen. In den jüngsten Falschmeldungen dieser Art wurden Medienberichte veröffentlicht, wonach Washington die Einstellung des friedlichen iranischen Atomprogramms fordere.

Trotz dieser Stimmungsmache erfuhr der IRNA-Korrespondent in Rom, dass ein solches Thema weder in den Gesprächen zur Sprache gekommen sei, noch die Islamische Republik Iran bereit sei, solche unrealistischen und unlogischen Forderungen – die in den letzten zwei Jahrzehnten nur vom zionistischen Regime erhoben wurden – anzuhören.