Araqchi ist in Rom angekommen

Teheran (IRNA) - Der Außenminister der Islamischen Republik Iran und seine begleitende Delegation sind am Samstagmorgen in Rom, der Hauptstadt Italiens, eingetroffen, um an indirekten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten teilzunehmen.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran reiste am Freitagabend nach Rom, der Hauptstadt Italiens, um an der zweiten Runde indirekter Gespräche mit den Vereinigten Staaten teilzunehmen. Der Sprecher des Außenministeriums, Ismail Baghai, erklärte, dass die zweite Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten unter Vorsitz von Außenminister Seyyed Abbas Araqchi und Steve Witkoff, dem Sondergesandten des US-Präsidenten für den Nahen Osten, am Samstag in Rom stattfinden werde. Baqaei betonte, dass diese Verhandlungsrunde, wie die erste, indirekt und über den Außenminister des Königreichs Oman erfolgen werde. Zu den Gründen für die Wahl Roms als Verhandlungsort sagte er: „Die Wahl Roms erfolgte auf Grundlage des Vorschlags des omanischen Außenministers und der Vereinbarung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Die entsprechenden Vereinbarungen wurden von der omanischen Regierung in Abstimmung mit der italienischen Regierung getroffen.“