Tausende Marokkaner protestieren gegen das Anlegen pro-Tel Aviver Schiffe im Hafen von Dar el-Bida

In einer am Samstag veröffentlichten Analyse von Al-Arabi Al-Jadeed heißt es in einem Bericht über die Ausbreitung des Widerstands gegen das zionistische Regime in Marokko: „Tausende Marokkaner gingen am Freitag im ganzen Land auf die Straße, um gegen das Anlegen eines Schiffs einer dänischen Gesellschaft in marokkanischen Häfen zu protestieren, das beschuldigt wird, amerikanische Militärgüter in die besetzten Gebiete zu transportieren.“

In diesem Zusammenhang fand in der Stadt Dar al-Bayda ein Marsch zur Unterstützung der Hamas-Bewegung und gegen die Normalisierung der Beziehungen zwischen der marokkanischen Regierung und Tel Aviv statt, und marokkanische Sicherheitskräfte hinderten die Demonstranten daran, die Hafeneinfahrt zu erreichen.