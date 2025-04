Baghaie: Die Gespräche am Samstag werden ein Test für die Absichten und die Ernsthaftigkeit Amerikas sein

„Wir geben der Diplomatie mit gutem Glauben und voller Wachsamkeit eine echte Chance. Amerika sollte diese Entscheidung begrüßen“, erklärte Esmail Baghaie.

„Wir treffen weder Vorurteile noch Vorhersagen. Wir planen, am Samstag die Absichten und die Ernsthaftigkeit der anderen Seite einzuschätzen und unsere nächsten Schritte entsprechend anzupassen“, fügte er hinzu.

Außenminister Seyyed Abbas Araqchi schrieb: „Indirekte Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten werden am Samstag in Oman beginnen.“

Der Außenminister kündigte weiter an, dass sich der Iran und die Vereinigten Staaten am Samstag in Oman zu indirekten Gesprächen auf hochrangiger Ebene treffen würden.

Er betonte, dass dies sowohl eine Chance als auch eine Prüfung sei und dass der Ball nun im Feld der USA liege.