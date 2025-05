Araghchi: Bisher hat noch keine Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA stattgefunden

Am Rande des Treffens sagte Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, der an einer Sitzung des Nationalen Sicherheitskomitees der Islamischen Republik Iran teilnahm, um einen Bericht über die jüngste außenpolitische Situation und die Frage der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA vorzustellen: "Wir haben unseren Standpunkt bekannt gegeben, daher sind wir an Diplomatie und Verhandlungen interessiert, aber indirekt muss natürlich anerkannt werden, dass bisher keine Verhandlungsrunde stattgefunden hat."

Mit Blick auf die Äußerungen von US-Senator Tom Cotton, der US-Präsident bevorzuge, das Abkommen mit dem Iran sei ähnlich wie das Abkommen Washingtons mit Libyen aus dem Jahr 2003, stellte der iranische Außenminister klar: "Es sei denn, sie träumen.

In Bezug auf die Abhaltung eines Sondertreffens des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit wichtigen Ministern und hochrangigen Militär- und Sicherheitsexperten zum Iran sagte Araghchi: "Sie haben ihre eigene Einschätzung vorgelegt, jedes Land kann seine eigene Einschätzung und Analyse haben, aber wenn sie in diese Richtung handeln, werden wir sie als Partner bei allen Maßnahmen gegen unser Land betrachten, aber so weit wie möglich Es kann verstanden werden, dass es sich bei diesem Treffen um eine Bewertung und Analyse handelte.