Araghchi: Indirekte Gespräche zwischen Iran und den USA beginnen am Samstag

Wie IRNA berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghchi auf der Plattform X (ehemals Twitter): „Am Samstag werden sich der Iran und die Vereinigten Staaten in Oman zu indirekten Gesprächen auf hoher Ebene treffen.“

Er fügte hinzu: „Dies ist eine Chance – und zugleich ein Test. Der Ball liegt im Feld der Amerikaner.“

Unterdessen behauptete US-Präsident Donald Trump heute bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus: „Wir führen direkte Gespräche mit dem Iran.“

Trump bekräftigte diese Behauptung am Montag (Ortszeit) gegenüber Journalisten im Weißen Haus und sagte: „Wir führen direkte Gespräche mit dem Iran. Am Samstag wird es ein sehr bedeutendes Treffen geben. Alle sind sich einig, dass eine Einigung besser ist als das Offensichtliche zu ignorieren – und das ist selbstverständlich. Es ist nichts, was ich ausnutzen möchte. Wir befinden uns in einer äußerst gefährlichen Phase.“

Trump, der im Oval Office an der Seite von Netanjahu sprach, erklärte, dass das Treffen am Samstag auf höchster Ebene und direkt stattfinden werde. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass Teheran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe.