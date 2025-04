Medwedew: Die USA und ihre Verbündeten haben die Welt an den Rand eines Dritten Weltkriegs gebracht

Teheran (IRNA) – Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, erklärte am Dienstag, dass die USA und der Westen durch ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine die Welt in Richtung eines Dritten Weltkriegs treiben.

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag berichtete, äußerte sich Medwedew in einer Erklärung zum 15. Jahrestag der Unterzeichnung des neuen START-Abkommens zwischen den USA und Russland in Prag. Er betonte, dieses Abkommen habe das Risiko eines Atomkriegs nicht verringert. In einem auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Statement schrieb der russische Politiker:

„Der neue START-Vertrag hat die Gefahr eines Atomkriegs nicht gesenkt, da die USA und ihre Verbündeten irgendwann beschlossen haben, dass sie offiziell das nukleare Gleichgewicht mit Russland aufrechterhalten können und gleichzeitig einen nicht erklärten Krieg gegen uns führen – mit unbegrenzten Sanktionen, modernen Waffen und militärischen Experten.“ Der ehemalige russische Präsident sagte weiter:

„Das Verhalten des Westens hat dazu geführt, dass die Welt heute an der Schwelle eines Dritten Weltkriegs steht.“ Medwedew erinnerte daran, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden stets betont habe, dass es keine nukleare Bedrohung in der Welt gebe – eine Aussage, die Medwedew als Lüge bezeichnete. Seiner Einschätzung nach befinde sich das nukleare Risiko aktuell auf dem höchsten Stand. Der zwischen 2012 und 2020 amtierende russische Premierminister kritisierte zudem, dass selbst unter der US-Regierung von Donald Trump, trotz historisch hoher Militärausgaben, das Risiko eines Atomkriegs wenigstens anerkannt worden sei. Die europäischen Staaten hingegen weigerten sich, dies einzuräumen – im Gegenteil: Sie hätten begonnen, ihre ohnehin begrenzten strategischen Kapazitäten weiter zu schwächen. Das New-START-Abkommen, das von Dmitri Medwedew und dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama in Prag unterzeichnet wurde, hatte ursprünglich das Ziel, die Anzahl strategischer Offensivwaffen auf beiden Seiten weiter zu reduzieren und zu begrenzen.