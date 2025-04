Angriff auf das Al-Mamadani-Krankenhaus: Israel und die US-Regierung sind verantwortlich

Teheran (IRNA) - Die israelische Armee griff das Al-Moamedani-Krankenhaus in Gaza mit zwei Raketen an und das Informationsbüro der Regierung in Gaza machte das israelische Regime und die US-Regierung für den Angriff verantwortlich.

Israelische Kampfflugzeuge griffen das Al-Moamedani-Krankenhaus an und feuerten zwei Raketen auf das Gebäude der Notaufnahme ab, wodurch die Rezeption, das Labor und die Apotheke des Krankenhauses erheblich beschädigt wurden. Al-Mayadeen berichtete, dass eine große Zahl von Verletzten und im Krankenhaus stationierten Patienten das Krankenhaus verließen, nachdem sie nach dem Raketenangriff eine zweite Aufforderung erhalten hatten, die medizinische Einrichtung zu verlassen. Der Reporter des Fernsehsenders stellte fest, dass Dutzende Verletzte und Kranke, einige von ihnen in kritischem Zustand, auf den Straßen rund um das Krankenhaus lägen und auf medizinische Hilfe warteten.