Die militärischen Bewegungen des israelischen Regimes im Süden Syriens gehen weiter

Die Bewegungen des israelischen Militärs in verschiedenen Gebieten Südsyriens dauern seit dem Sturz Baschar al-Assads an. Als Vorwand dafür dient der Schutz der israelischen Siedlungen nahe der syrischen Grenze.

Das Militär des israelischen Regimes drang in ein Gebiet zwischen den Dörfern Jumla und Sison im Yarmouk-Becken am westlichen Stadtrand von Daraa ein.

Andererseits drangen israelische Soldaten in einige Häuser in der Umgebung von Quneitra ein, woraufhin es zu Zusammenstößen zwischen den Besatzern und den Syrern kam, die Soldaten schossen in die Luft und flohen aus dem Gebiet.

Außerdem zog sich das israelische Militär aus dem Gebiet zurück, nachdem es Militärstützpunkte in der Gegend von „Tel Mashara“ in der Umgebung von Quneitra in die Luft gesprengt hatte.