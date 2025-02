Wachsende antizionistische Stimmung in Amerika

Die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit für Israel ist auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 gesunken und liegt jetzt bei 54 Prozent.

Eine neue Gallup-Umfrage, die jährlich die Haltung der Amerikaner gegenüber verschiedenen Ländern in aller Welt untersucht, berichtet von einem deutlichen Rückgang der amerikanischen Unterstützung für Israel.

Diese negative Einstellung ist größtenteils auf die wachsende Kritik an Israel unter Demokraten und Unabhängigen nach dem Krieg im Gazastreifen zurückzuführen, wo zum ersten Mal eine Mehrheit der Wähler einer Partei, nämlich über 60 Prozent, eine negative Haltung gegenüber Israel einnimmt.

Eine Gallup-Umfrage in den USA zeigt, dass nach dem Gaza-Krieg nur ein Drittel der Demokraten eine positive Einstellung gegenüber Israel hat; Bei den amerikanischen Republikanern wird dieser Wert auf 83 % geschätzt.

Dem veröffentlichten Bericht zufolge deuten die Ergebnisse der Gallup-Umfrage darauf hin, dass es zwischen Demokraten und Republikanern eine 50-prozentige Kluft in Bezug auf die Unterstützung Israels gibt, was auf das mangelnde Interesse der Anhänger der Demokratischen Partei an den Positionen des zionistischen Regimes hinweist.