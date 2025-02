Ayatollah Khamenei: Wir warten auf Maßnahmen Katars zur Rückführung der iranischen Schulden

Der Führer der Islamischen Revolution äußerte heute Abend bei einem Treffen mit Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, dem Emir von Katar, und seiner Delegation die Hoffnung, dass die in Teheran getroffenen Vereinbarungen beiden Ländern zugutekommen und dass beide Seiten ihre nachbarlichen Verpflichtungen weiter erfüllen können.

Ayatollah Khamenei wies in diesem Treffen auch auf die Äußerungen des Emirs von Katar zu regionalen Angelegenheiten hin und sagte: Wir betrachten Katar als ein freundliches und brüderliches Land, obwohl weiterhin unklare und ungelöste Fragen bestehen, wie die Rückführung der iranischen Schulden, die von Südkorea nach Katar übertragen wurden. Wir wissen auch, dass die Hauptursache für die Umsetzung der diesbezüglichen Vereinbarung die USA sind.

Er betonte: Wenn wir an Katars Stelle wären, würden wir den Druck der USA ignorieren und die Ansprüche der anderen Seite zurückgeben. Wir erwarten weiterhin eine solche Maßnahme von Katar.

Der Führer der Islamischen Revolution stellte klar, dass es keinen Unterschied zwischen den Präsidenten der USA gebe.

In diesem Treffen, an dem auch Herr Pezeshkian, der Präsident, teilnahm, äußerte Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani seine Freude über das Treffen mit dem Führer der Revolution und dankte der Islamischen Republik für ihre Unterstützung der Unterdrückten weltweit und des palästinensischen Volkes. Er sagte zu dem Führer: Ihr Standpunkt an der Seite des palästinensischen Volkes wird niemals vergessen werden.

Der Emir von Katar betonte, dass die besonderen und schwierigen Bedingungen der Region eine engere Zusammenarbeit der Länder der Region erforderten.