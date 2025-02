Emir von Katar trifft den Obersten Führer der Islamischen Revolution

Der Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, hat heute Nachmittag (Mittwoch) in Teheran den Obersten Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, getroffen.

Er und seine Delegation trafen am Mittwoch im Rahmen eines offiziellen Besuchs in Iran ein. Er wurde am Flughafen Mehrabad in Teheran von Abbas Aliabadi, dem Minister für Energie, empfangen. Anschließend fand ein offizieller Empfang durch Präsident Masoud Pezeshkian in dem kulturellen Komplex Saadabad statt.

Dieser Besuch dient dem Austausch und der Konsultation mit Präsident Pezeshkian und anderen iranischen Beamten.