Baqaei besucht die Verwundeten der israelischen Angriffe

„Esmail Baqaei“, der Sprecher des Außenministeriums, erkundigte sich am Dienstagnachmittag im Martyrer-Krankenhaus in Tajrish nach den Verwundeten der gestrigen Explosion eines Geschosses des israelischen Regimes. Das Geschoss des übergriffigen israelischen Regimes war direkt neben dem Krankenhaus, auf der gegenüberliegenden Straße, an einer roten Ampel auf Passanten und Fahrzeuge gefallen und hatte 17 Menschen getötet und 46 weitere verletzt.

Baqaei betonte: „Das ist ein Kriegsverbrechen im wahrsten Sinne des Wortes.“ Aufgrund der Explosion eines Wasserrohrs in der Region kam es zu Überschwemmungen, bei denen ein unschuldiges dreijähriges Kind ertrunken war.

Unter den Märtyrern befanden sich eine schwangere Frau, ein 16-jähriger Jugendlicher, der die Zulassungsprüfung bestanden hatte, ein Arbeiter, zwei Taxifahrer und mehrere andere Bürger.

Der Sprecher des Außenministeriums fügte hinzu: „Unter den Verwundeten, die ich besucht habe, befand sich ein Kriegsversehrter im Koma, ein junger Friseur, der auf eine Lungenschirurgie wartete, ein Snapp-Fahrer, der sich weiterhin im Zustand der Bewusstlosigkeit befand, und ein afghanischer Flüchtling, der an beiden Händen verletzt war.“

Er erinnerte daran, dass er von dem Eifer und der Hingabe der Ärzte und Krankenschwestern des Krankenhauses beeindruckt war, die unter solchen Bedingungen freundlich und ohne Gegenleistung im Dienst waren.