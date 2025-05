Iranische Rothalbmond erklärt Bereitschaft zur Erfahrungstransfer an das Rote Kreuz

Pirhossein Kolivand äußerte am Dienstag während des Treffens seine Dankbarkeit gegenüber „Mariana Spolyaric“, der Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, und „Vincent Cassard“, dem Leiter des Vertretungsbüros des Komitees im Iran.

Kolivand erwähnte die Durchführung des ersten internationalen Symposiums für die Märtyrer der Rettungskräfte im Verteidigungskrieg und schlug vor, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine ähnliche Veranstaltung für internationale Rettungskräfte, die in dieser Uniform ihr Leben verloren haben, organisiert. Das Iranische Rote Kreuz ist bereit, diese Veranstaltung auszurichten und alle Erfahrungen in diesem Bereich zu teilen.

Der Präsident des Iranische Rothalbmonds fügte hinzu: „Die Unterstützung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz für die humanitären Maßnahmen und Aktivitäten der nationalen Gesellschaften sowie die Stärkung der Interaktionen erhöhen die Motivation der Freiwilligen in den Gesellschaften und haben einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung und Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz unter den Rettungskräften.“

Er erläuterte auch die schwierigen und anstrengenden Operationen nach der Explosion im Hafen von Shahid Rajaei in Bandar Abbas und betonte: „Die freiwilligen Rettungskräfte des Roten Kreuzes retteten mit Hingabe und Opferbereitschaft das Leben von Hunderten von Menschen, und die Piloten der Rettungshubschrauber gingen mutig ins Feuer, um das Feuer zu löschen.“

Kolivand hob die lobenswerte Anstrengung der Piloten der Rettungshubschrauber des Iranischen Roten Kreuzes bei den Löscharbeiten nach der Explosion im Hafen von Shahid Rajaei hervor. „Wenn diese Hubschrauber mit Nachtsichtkameras ausgestattet gewesen wären, hätten wir noch größere Erfolge erzielen können. In diesem Zusammenhang bitten wir um Unterstützung und konstruktive Bemühungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zur Ausstattung der Hubschrauber des Roten Kreuzes.“

Er wies auch auf die Screening-Operationen für Personen mit Skelett- und Bewegungsproblemen hin und erklärte die Durchführung gemeinsamer Projekte mit wissenschaftlichen und akademischen Institutionen in Zusammenarbeit mit dem Komitee. „Wir sind bereit, diese Erfahrungen schriftlich aus wissenschaftlicher und operationeller Sicht an Sie weiterzugeben. Unsere gemeinsamen Maßnahmen können in diesem Bereich die humanitären Dienstleistungen für viele Menschen stärken und weiterentwickeln.“