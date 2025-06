Iran ist weltweit führend bei Lebertransplantationen

Omid Ghobadi erklärte am Sonntag bei einem Treffen zur Würdigung der Familien, die in der Provinz Qazvin Organe gespendet hatten: „Im Bereich der Organtransplantationen für bedürftige Patienten steht der Iran unter den asiatischen Ländern an erster Stelle.“

„Imam Khomeini (RA) erließ eine religiöse Fatwa, die Organspenden von hirntoten Personen erlaubte. Dies ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Islamischen Revolution, da vor der Islamischen Revolution keine Organtransplantationen von hirntoten Personen durchgeführt wurden“, fuhr er fort.

Er schloss mit den Worten: „Die wahren Helden der Organspende sind die Familien, die in schwierigen Momenten ihres Lebens eine sehr große Entscheidung treffen.“