Araqchi: Amerika gilt als Partner bei den Angriffen des zionistischen Regimes und muss seine Verantwortung übernehmen

„Wir haben diese Bewegungen sorgfältig beobachtet und beobachten sie weiterhin. Wir verfügen über zahlreiche Beweise dafür, wie amerikanische Streitkräfte dem zionistischen Regime geholfen haben“, erklärte er.

„Der wichtigste Beweis hierfür sind die Aussagen des US-Präsidenten, der in seinen Tweets seine Unterstützung deutlich zum Ausdruck brachte. Er erklärte ausdrücklich, dass diese Angriffe ohne amerikanische Ausrüstung nicht möglich gewesen wären“, fuhr er fort.

„Natürlich haben wir als Reaktion auf die Angriffe des zionistischen Regimes unsere Aufmerksamkeit auf Ziele innerhalb des zionistischen Regimes gerichtet“, schloss er.

„Wir wissen, dass die US-Regierung diese Aktion unterstützt hat. In den letzten zwei Tagen haben wir über verschiedene Kanäle Nachrichten aus den USA erhalten, in denen behauptet wurde, sie seien nicht an diesem Angriff beteiligt gewesen und würden es auch nicht sein“, bemerkte er.

„Wir glauben dieser Behauptung jedoch nicht, da uns Beweise für das Gegenteil vorliegen. Sollte die US-Regierung tatsächlich eine solche Behauptung aufstellen, sollte sie ihre Position klar und öffentlich darlegen. Eine private Nachricht allein reicht nicht aus. Die US-Regierung muss den Angriff auf Atomanlagen klar verurteilen. Ein solcher Akt ist völkerrechtlich verwerflich“, sagte er weiter.