Geheimdienstminister: Wir haben einen Schatz an Informationen, Operationen und Strategien des zionistischen Regimes erlangt

Hojjatoleslam Esmaeil Khatib, der Geheimdiesnsminister, erklärte am Sonntag in einem Interview die Einzelheiten der erhaltenen Geheimdokumente des zionistischen Regimes. Er sagte: „Dank Gottes haben die Kräfte dieses Ministeriums es geschafft, einen Schatz an operativen und strategischen Informationen des zionistischen Regimes zu erlangen. Mit Gottes Hilfe und dem Engagement der Geheimdienstkräfte wurden diese Dokumente ins Land gebracht.“

Auf die Frage nach der Anzahl der Dokumente, von denen in den Nachrichten die Rede ist, dass es sich um „Tausende“ handelt, äußerte er: „Das ist ein sehr großes Ereignis, und im Vergleich zu dem, was erlangt wurde, ist der Begriff 'Tausende Dokumente' sehr klein. Wie ich bereits sagte, haben wir einen äußerst wertvollen strategischen, operativen und wissenschaftlichen Informationsschatz erlangt.“

Hojjatoleslam Khatib wurde auch gefragt, ob diese Dokumente ausschließlich das Atomthema betreffen. Er antwortete: „Die vollständigen nuklearen Dokumente, die wir erhalten haben, umfassen auch andere Informationen über die Beziehungen zu den USA, Europa und anderen Ländern sowie Dokumente, die die offensive Stärke des Landes erhöhen.“

Der Informationsminister erläuterte, wie diese Dokumente entdeckt und ins Land gebracht wurden: „So wichtig die Dokumente sind, so wichtig sind auch die Methoden ihrer Übertragung. Daher schützen wir die Methoden der Übertragung und die Dokumente selbst. So wie es notwendig war, Zeit zu lassen, um die Dokumente sicher ins Land zu bringen, werden auch die Methoden der Übertragung vertraulich bleiben und geschützt werden.“

Er betonte: „Diese Informationen werden nicht so bald veröffentlicht, aber wir werden die Dokumente, so Gott will, bald veröffentlichen.“

Khatib wies auf die Art der Operation hin, die zu diesem großen Fund führte, und bemerkte: „Eine umfassende, weitreichende und komplexe Operation wurde in dieser Richtung geplant. Der Anfang bestand darin, Quellen zu infiltrieren und zu gewinnen sowie den Zugang zu diesen Quellen zu erhöhen. Dadurch haben wir heute, dank Gottes Hilfe, die Möglichkeit, diesen wichtigen Schatz im Land zu sehen.“