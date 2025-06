Generalmajor Hussein Salami: Strategische Operation des Nachrichtendienstministeriums führt zur Dekonstruktion des Mossad-Paradigmas

In seiner Erklärung verwies er auf die koranische Überlieferung: "Allah kam zu ihnen von einer Richtung, die sie nicht in Betracht gezogen hatten." Diese Operation demonstriere die tiefgreifende nachrichtendienstliche Penetration Irans in die verdeckten Strukturen des israelischen Regimes.

Gemäß der Berichterstattung von Sepah News übermittelte Generalmajor Hussein Salami, Oberkommandierender des Korps der Islamischen Revolutionsgarde, seine offizielle Gratulation zur strategischen Operation und der erfolgreichen Sicherstellung umfangreicher klassifizierter Dokumente.

Der vollständige Wortlaut der offiziellen Mitteilung:

In nomine Dei, des Allerbarmers, des Barmherzigen

An Seine Exzellenz Hojatoleslam val Moslemin Seyyed Esmail Khatib Minister für Nachrichtenwesen

Mit vorzüglicher Hochachtung;

In tiefer Dankbarkeit gegenüber dem Allmächtigen und mit außerordentlicher Genugtuung beglückwünschen wir Sie und Ihre hochqualifizierten Mitarbeiter zu diesem bedeutenden und bemerkenswerten Erfolg der Spezialkräfte des Nachrichtendienstes im Rahmen der nachrichtendienstlichen Operationen gegen das israelische Regime.

Der außerordentliche Erfolg des iranischen Nachrichtendienstministeriums bei der Akquisition umfangreicher strategischer und sicherheitsrelevanter Dokumente des israelischen Regimes in den Bereichen Nukleartechnologie, Militär, Sicherheit und Infrastruktur - vergleichbar einer "Al-Aqsa-Operation 2" im nachrichtendienstlichen Sektor - widerlegt erneut jegliche Mutmaßungen über eine vermeintliche Schwächung der Islamischen Republik Iran in der Region.