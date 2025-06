Zeit und Ort der nächsten indirekten Verhandlungen zwischen Iran und USA bekannt gegeben: Maskat am Sonntag

Laut IRNA erklärte Esmail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, als Antwort auf Journalistenfragen bezüglich der nächsten Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA: "Nach erfolgten Abstimmungen wird die nächste Runde der indirekten Verhandlungen zwischen Iran und den USA für kommenden Sonntag in Maskat geplant."

Baghaei kündigte außerdem die Norwegen-Reise des Außenministers an. Seinen Angaben zufolge wird Seyyed Abbas Araghchi am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche zur Teilnahme am 22. Oslo Forum nach Norwegen reisen.