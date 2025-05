Diesem Bericht zufolge starben während der 80 Tage der vollständigen Belagerung im Gazastreifen mehr als 326 Menschen an Hunger, Unterernährung und Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten.

Der Bericht fügt hinzu, dass in diesem Zeitraum im Gazastreifen 58 Menschen an Unterernährung und 242 Menschen, meist ältere Menschen, an Nahrungsmittel- und Medikamentenmangel starben und 26 Nierenkranke starben.