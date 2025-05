Treffen der Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Republik Tadschikistan

Teheran (IRNA) – Herr Sirojiddin Muhriddin, Außenminister der Republik Tadschikistan, der an der Spitze einer Delegation zur Teilnahme am „Teheraner Dialogforum“ nach Teheran gereist ist, traf am heutigen Vormittag mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Seyyed Abbas Araqchi, zusammen.

Im Rahmen des Gesprächs äußerten beide Seiten ihre Zufriedenheit über die freundschaftlichen bilateralen Beziehungen und betonten die positiven Entwicklungen in allen Bereichen von beiderseitigem Interesse. Sie hoben die gemeinsamen historischen, zivilisatorischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Wurzeln beider Nationen als einzigartiges Potenzial zur weiteren Vertiefung der bilateralen Beziehungen hervor. Zudem bekräftigten sie den festen Willen der Staatsführungen beider Länder, die Zusammenarbeit kontinuierlich auszubauen. Der iranische Außenminister erläuterte die Standpunkte der Islamischen Republik Iran zur Unterstützung des unterdrückten palästinensischen Volkes und verurteilte die Verbrechen des zionistischen Regimes im Gazastreifen und im Westjordanland. Er unterstrich die Notwendigkeit eines geschlossenen und entschlossenen Vorgehens der islamischen Staaten, um dem Völkermord ein Ende zu setzen und der Aggressionspolitik dieses Regimes Einhalt zu gebieten. Beide Außenminister verwiesen zudem auf die sensible Lage in der Region sowie auf die bestehenden gemeinsamen Herausforderungen und Sicherheitsbedenken. Sie betonten die Bedeutung eines kontinuierlichen bilateralen Dialogs – sowohl im Rahmen politischer Konsultationen als auch auf Ebene regionaler und internationaler Organisationen – zur Koordinierung ihrer Positionen und zur Förderung gemeinsamer Interessen.