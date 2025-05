Araqchi betont, dass besondere Maßnahmen zum Schutz nuklearer Anlagen und Materialien ergriffen werden müssen

Teheran (IRNA) - Der Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation die Notwendigkeit besonderer Maßnahmen zum Schutz nuklearer Anlagen und Materialien.

Der Außenminister betonte in diesem Brief: „Die Islamische Republik Iran wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Bürger, Interessen und Einrichtungen im Einklang mit dem Völkerrecht vor terroristischen oder subversiven Handlungen zu schützen und zu verteidigen.“ „Wie in der Vergangenheit warnt der Iran eindringlich vor jeglichem Abenteurertum des zionistischen Regimes und wird auf jede Bedrohung oder rechtswidrige Handlung dieses Regimes entschieden reagieren“, fügte er hinzu. „In den neuesten Nachrichten heißt es in einem am 20. Mai 2025 von CNN veröffentlichten Bericht unter Berufung auf amerikanische Beamte, dass das zionistische Regime auf der Grundlage neuer Informationen einen Angriff auf die Atomanlagen und die Infrastruktur der Islamischen Republik Iran vorbereitet“, erklärte Araghchi. „Das friedliche Atomprogramm der Islamischen Republik Iran wurde und wird weiterhin von der Internationalen Atomenergie-Organisation umfassend überwacht, und keiner der Berichte der Organisation hat Abweichungen in diesem Programm ergeben“, schloss er.