Generalmajor Bagheri: „Wir werden auf jede Bedrohung auf ihrer eigenen Ebene reagieren“

Bei der Besichtigung der neuen Fähigkeiten und Errungenschaften der Verteidigungs- und Sicherheitsbereiche der Land Navy in Zahedan erklärte Mohammad Bagheri am Donnerstag: „Alle unsere Bemühungen müssen auf Abschreckung, effiziente Verteidigung, nachhaltige Sicherheit sowie Stabilität und Frieden in der Region gerichtet sein.“

„Die Streitkräfte, insbesondere die Bodentruppen, haben durch den Erwerb technologischer Kenntnisse und fortschrittlicher und hochrangiger Systeme in verschiedenen Verteidigungsbereichen entscheidende und entscheidende Erfolge im Bereich der Realität erzielt“, bemerkte er.

Der Generalstabschef der Streitkräfte fuhr fort: „Zu den Entwicklungen, bei denen die Armee der Islamischen Republik Iran eine führende Rolle übernommen hat, gehört der Einsatz verschiedener Drohnen, die in der Lage sind, potenziellen feindlichen Drohnen entgegenzutreten.“

„Teile der Streitkräfte des Landes und das Verteidigungsministerium tragen neben ihren eigentlichen militärischen Aufgaben auch wirtschaftliche Aufgaben, und alle diese Bemühungen, Infrastrukturen und Fähigkeiten fallen in den Verantwortungsbereich der Streitkräfte des Landes“, bemerkte er.