Die mangelnde Verantwortung des zionistischen Regimes ist das Ergebnis der umfassenden Unterstützung Amerikas

Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat anlässlich des Nakba-Tages eine Erklärung herausgegeben: „Anlässlich des Jahrestages der Errichtung des zionistischen Regimes, den die Palästinenser und die Bevölkerung der Region als „Nakba-Tag“ bezeichnet haben, erinnert das Außenministerium der Islamischen Republik Iran die internationale Gemeinschaft an ihre rechtliche und moralische Verantwortung, den Völkermord im Gazastreifen zu stoppen und die zionistischen Verbrecher vor Gericht zu stellen und zu bestrafen. Dabei betont es das Grundrecht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung.“

Vor mehr als 77 Jahren, als das falsche zionistische Regime in der strategischen Region des Nahen Ostens, im Land der göttlichen Propheten, gegründet wurde, hätte sich niemand vorstellen können, dass sich die Vereinten Nationen und falsche Menschenrechtskämpfer gegenüber unzähligen zionistischen Verbrechen gegen das unterdrückte palästinensische Volk und die Menschen in den Ländern der Region so passiv verhalten würden.

15. Mai 1948 wird an die erzwungene Vertreibung von Millionen Palästinensern aus ihren angestammten Ländern erinnert, die nach dem Angriff des zionistischen Militärs unter der offensichtlichen Unterstützung des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten stattfand. Seitdem ist es der Ursprung zahlreicher, schrecklicher und unmenschlicher Verbrechen der Zionisten gegen die Länder der Region geworden.

Die zionistischen Besatzer besetzten rund 80% des palästinensischen Territoriums, nachdem sie 774 palästinensische Städte zerstört, 15.000 muslimische und christliche Zivilisten getötet hatten. Sie vertrieben dann die Überlebenden dieser humanitären Katastrophe im Westjordanland, im Gazastreifen und in Nachbarländern wie Syrien, Jordanien und Libanon.

In den vergangenen acht Jahrzehnten hat das zionistische Regime mit der vollen Unterstützung der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und einiger anderer europäischer Länder und unter völliger Immunität die abscheulichsten internationalen Verbrechen in den besetzten Gebieten begangen.

Der Iran ist davon überzeugt, dass eine Lösung der achtzigjährigen Besetzung Palästinas nur durch die Beendigung der Besatzung und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates durch ein Referendum der ursprünglichen Bewohner des palästinensischen Landes sowie durch die Umsetzung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat möglich sei.