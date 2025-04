Iran bezeichnet französische Behauptungen über sein Atomprogramm als unbegründet und unverantwortlich

Teheran (IRNA) - Der iranische Botschafter und Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen erklärte in einem Brief an den Sicherheitsrat: „Die Behauptungen des französischen Außenministers, der Iran stehe „kurz davor“, Atomwaffen zu entwickeln, sind völlig unbegründet und politisch unverantwortlich. Die Islamische Republik Iran hat nie versucht, Atomwaffen zu erwerben und hat ihre Verteidigungsdoktrin nicht geändert.“

Amir Saeed Iravani fügte in einem Brief an den rotierenden Präsidenten des Sicherheitsrats und UN-Generalsekretär Antonio Guterres hinzu, dass Frankreich und seine Partner, wenn sie wirklich eine diplomatische Lösung anstrebten, ihre Drohungen einstellen und die souveränen Rechte der Länder nach dem Völkerrecht respektieren müssten.