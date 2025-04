Araqchi betont die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Algerien in internationalen Foren

In einem Gespräch mit dem algerischen Außenminister Ahmed Attaf diskutierte und tauschte Araqchi Ansichten über bilaterale Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen aus.

In diesem Gespräch forderte der Außenminister der Islamischen Republik Iran unter Bezugnahme auf die Eskalation der Verbrechen des zionistischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten im Gazastreifen und im Westjordanland sowie seine anhaltenden Angriffe auf den Libanon eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordination zwischen den islamischen Ländern, um das Töten und den Völkermord am wehrlosen palästinensischen Volk zu stoppen und die Verwirklichung der Verschwörung zur gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat zu verhindern.

Anschließend informierte Araqchi seinen algerischen Amtskollegen über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit den indirekten Gesprächen zwischen dem Iran und den USA.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran würdigte während der jüngsten Sitzung des UN-Sicherheitsrates auch die prinzipielle Haltung Algeriens zur iranischen Atomfrage.