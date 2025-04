Araqchi: Amerikas provokative Aktionen werden ihre Ernsthaftigkeit in den Verhandlungen in Frage stellen

Teheran (IRNA) - In Bezug auf die Fortsetzung des Prozesses indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten kündigte der Außenminister an, dass die nächste Runde in Rom, der Hauptstadt Italiens, stattfinden werde.

Außenminister Seyyed Abbas Araqchi sagte heute am Rande einer Regierungssitzung gegenüber Reportern über einige der US-Aktionen gegen den Iran während der Verhandlungen: „Solche Aktionen werden sicherlich ein negatives Signal senden.“ „Dass die gegnerischen Parteien während der Verhandlungen provokative Maßnahmen ergreifen; Es kann ihre Ernsthaftigkeit in Frage stellen“, fuhr er fort. In Bezug auf den laufenden Gesprächsprozess zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten über die bestehenden Differenzen zwischen den Parteien sagte der Außenminister: „Jede Verhandlung basiert auf der Existenz von Differenzen, und wenn es keine Differenzen gibt, sind Verhandlungen sinnlos.“ Zur Kooperation und Präsenz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA sagte der Außenminister: „Grundsätzlich wird die Überprüfung nuklearer Fragen Teil jeder möglichen Vereinbarung mit der IAEA sein, und die IAEA wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, wenn eine Einigung erzielt wird.“ Zu den roten Linien Irans in den Verhandlungen sagte Araqchi außerdem: „Unsere roten Linien sind völlig klar und wurden der amerikanischen Seite mitgeteilt.“ Zur Präsenz und Herangehensweise der drei europäischen Länder in dieser Verhandlungsrunde sagte Araqchi außerdem: „Die Rolle der drei europäischen Länder hat aufgrund ihrer falschen Politik abgenommen. Das wollen wir natürlich nicht und sind deshalb bereit, die nächste Verhandlungsrunde mit ihnen in Rom abzuhalten.“