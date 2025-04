Kommandeur der IRGC-Marine: Sicherheit des Persischen Golfs muss von den Ländern der Region gewährleistet werden

Admiral Alireza Tangsiri erklärte am Dienstag anlässlich des Nationalen Tages des Persischen Golfs: „Wir haben den Nachbarländern wiederholt Botschaften der Freundschaft und Brüderlichkeit gesendet und sind überzeugt, dass die Sicherheit des Persischen Golfs von den Völkern der Region selbst gewährleistet werden muss.“

Admiral Tangsiri hob hervor, dass die Präsenz ausländischer Mächte in der Region eine Bedrohung für die Sicherheit darstelle und die Länder des Persischen Golfs ohne Einmischung von außen zusammenarbeiten sollten. Er warnte vor den feindlichen Zielen globaler Mächte im Nahen Osten und betonte: „Unsere Feinde streben nach Instabilität und Waffenverkäufen, doch Iran war und bleibt stets der Garant für die Sicherheit im Persischen Golf.“

Der Marinekommandeur erinnerte daran, dass der 30. April, der Nationale Tag des Persischen Golfs, an die Befreiung dieser strategisch wichtigen Wasserstraße von 117 Jahren portugiesischer Besatzung erinnert. „Das iranische Volk sollte mit dem historischen Hintergrund und der Bedeutung dieses Tages vertraut sein“, so Tangsiri.

Er fügte hinzu, dass das Ende der portugiesischen Kolonialherrschaft im Jahr 1622 durch den Widerstand des iranischen Volkes und den Mut von Imam Qoli Khan und Safawidischen Kommandanten erreicht wurde. Tangsiri unterstrich, dass der Persische Golf in der Geschichte Irans immer eine besondere Rolle gespielt habe. Die Präsenz von Kolonialmächten in einer Zeit, in der weder Öl noch Gas eine Rolle spielten, zeige die geopolitische und strategische Bedeutung dieser Wasserstraße.

Abschließend wies Admiral Tangsiri auf die wirtschaftliche Bedeutung des Persischen Golfs hin: „62 Prozent des Öls und 40 Prozent des Gases der Region werden durch diese Wasserstraße exportiert – das unterstreicht ihre zentrale Rolle für die Weltwirtschaft.“