Iran gewinnt 8 Medaillen am ersten Tag des orld Taekwondo Präsidenten-Pokal

Die Goldmedaillen gewannen Mobina Nemat Zadeh, Mohammad Hossein Yazdani, Saeed Nasiri und Amir Sina Bakhtiari. Amir Reza Sadeghian errang die Silbermedaille, während Mahla Momen Zadeh, Ali Ahmadi und Saeed Fathi die Bronzemedaillen für den Iran holten.

Im Gewicht bis 46 kg hatte das iranische Team zwei Vertreter. Saeed Nasiri startete mit einem 2:1-Sieg gegen Komartizova aus Kasachstan und setzte sich anschließend mit 2:0 gegen Okamoto aus Japan sowie mit 2:1 gegen Xiao Ting aus China durch. Im Halbfinale verlor er zwar den ersten Durchgang gegen Polakaro aus Thailand, gewann aber die nächsten zwei Runden und zog ins Finale ein. Dort besiegte er Lee aus Südkorea und sicherte sich die Goldmedaille.

Seine Teamkollegin Sogand Shiri gewann zunächst 2:0 gegen Park aus Südkorea, verlor dann jedoch gegen Lee Ya Min, ebenfalls aus Südkorea, und schied aus.

Im Gewicht bis 49 kg traten ebenfalls zwei iranische Athletinnen an. Parnian Nouri besiegte in der ersten Runde eine Vertreterin aus Vietnam, unterlag dann jedoch Mahla Momen Zadeh und schied aus. Momen Zadeh profitierte von einer Freirunde, gewann gegen Nouri und setzte sich anschließend gegen Fu aus China durch, um ins Halbfinale einzuziehen. Dort verlor sie gegen Jing Yu aus China in zwei Runden, erhielt aber dennoch die Bronzemedaille.

Im Gewicht bis 53 kg zeigte Nahid Kiani starke Kämpfe: Sie gewann zunächst 2:0 gegen Kim Su Won aus Südkorea und anschließend 2:0 gegen Donya Abotaleb aus Saudi-Arabien. Im unteren Teil des Turnierbaums traf sie auf Mobina Nemat Zadeh, der sie 2:0 besiegte, wodurch Kiani ausschied.

Mobina Nemat Zadeh hatte zuvor gegen Zyneldinova aus Usbekistan gewonnen und sich nach einem Sieg über Kiani gegen Aziza Karajanova aus Kasachstan durchgesetzt. Im Finale besiegte sie Seo Yeon aus Südkorea mit 2:0, wobei ihre Gegnerin in den letzten Momenten des Kampfes verletzungsbedingt aufgeben musste, wodurch Nemat Zadeh die Goldmedaille gewann.

Die beeindruckende Bilanz von 8 Medaillen am ersten Tag unterstreicht die hohe Wettbewerbsfähigkeit und das Talent des iranischen Taekwondo-Teams bei diesem internationalen Turnier. Die Athleten zeigten starke Nerven und technische Fähigkeiten und sind damit vielversprechende Kandidaten für kommende Meisterschaften.