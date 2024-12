Bahrain Para-Taekwondo-Turnier: 5 Goldmedaillen für den Iran

Am Freitag fand in Manama der internationale Parakwondo-Wettbewerb statt, an dem 56 Taekwondo-Athleten aus 15 Ländern teilnahmen.

Am Ende gewann die Jugendmannschaft unseres Landes, die sich auf die Teilnahme an den Paraasiatischen Jugendspielen Asiens vorbereitet, 5 Goldmedaillen, 3 Bronzemedaillen und den Meistertitel dieser Wettbewerbe.

Narges Javadi, Roza Ebrahimi und Romina Chamsoraki gewannen bei diesen Wettbewerben ebenfalls drei Bronzemedaillen für die Mannschaft unseres Landes.