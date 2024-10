Ayatollah Khamenei gratuliert den Junioren-Taekwondo-Nationalmannschaften zu ihrer Meisterschaft

Nachdem die iranische Taekwondo-Nationalmannschaften der Mädchen und Jungen die Junioren-Weltmeisterschaft in Südkorea gewonnen hatten, drückte Ayatollah Khamenei, der Führer der Islamischen Revolution, seine Freude über den Erfolg aus und gratulierte den Athleten, dem technischen Personal der Nationalmannschaften und den Offiziellen des iranischen Taekwondo-Verbandes.

Diese Botschaft wurde während eines Anrufs aus dem Büro des Obersten Führers an Dr. Asghar Rahimi, den Generalsekretär und technischen Direktor der nationalen Taekwondo-Teams, übermittelt.

Die 14. Junioren-Taekwondo-Weltmeisterschaft, die am Dienstag mit der Teilnahme von 936 Taekwondo-Spielern aus 96 Ländern in Südkorea begann, endete heute mit der Meisterschaft der iranischen Jungen und Mädchen.

In der Mädchengruppe gewann das iranische Team die Meisterschaft mit vier Goldmedaillen und einer Silbermedaille.

Bei den Jungen zog die iranische Mannschaft am Finaltag an Südkorea, dem Gastgeber des Wettbewerbs, vorbei und gewann in dieser Sektion drei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.