Iran als Gruppensieger in die nächste Runde der Volleyball-Nationsliga Asien aufgestiegen

Die Vorrunde der vierten Auflage der Volleyball-Nationsliga Zentralasiens, die am Donnerstag in zwei Gruppen in der Stadt Fergana, Usbekistan, begonnen hat, endete heute.

Das B-Team des iranischen Volleyballs trat im letzten Spiel dieser Phase gegen das Gastgeberteam Usbekistan an und gewann mit 3:0, wodurch es als einziges ungeschlagenes Team der Wettbewerbe und Gruppensieger mit 9 Punkten in die zweite Runde einzieht.

Die Spieler des iranischen Teams, trainiert von Payman Akbari, besiegten Usbekistan in drei aufeinanderfolgenden Sätzen mit den Punkten 25:11, 25:12 und 25:19, um ihren dritten aufeinanderfolgenden Sieg zu erringen.

Ali Hajipour, Seyyed Amir Hossein Sadati, Mostafa Najafi, Amir Hossein Tohakteh, Alireza Maslih Abadi Farahani, Ali Ramazani und Hossein Hajikhalateh (Libero) bildeten zu Beginn dieses Spiels die Aufstellung des iranischen Teams.

Ilshan Davoodipour, Amir Reza Aftab Azari, Alireza Abdolhamidi, Amir Hassan Malabasi, Shayan Mehrabi, Amir Mohammad Golzadeh und Mehran Tavana sind weitere Nationalspieler des iranischen Volleyballs in diesem Wettbewerb.