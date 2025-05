Iranische Frauenmannschaft im Alish-Ringen glänzt in Asien

Die iranische Frauenmannschaft im Alish-Ringen hat bei den Asiatischen Meisterschaften in den klassischen und freien Disziplinen mit insgesamt 5 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen den ersten Platz erreicht.

Die Wettbewerbe fanden in Neu-Delhi, der Hauptstadt Indiens, statt, und am Ende konnte das iranische Team in beiden Disziplinen den Titel gewinnen. Alle Delegierten des Landes haben in diesen Wettbewerben Medaillen gewonnen.

Im Freistil, der am 3. Juni stattfand, errangen für das Team Iran Mobina Mirzapur in der Gewichtsklasse bis 70 kg und Sahar Ghani Zadeh in der Gewichtsklasse bis 75 kg Goldmedaillen. Marzieh Khandan in der Gewichtsklasse bis 55 kg und Roghieh Mahmoudabadi in der Gewichtsklasse bis 65 kg holten Silbermedaillen, während Fatemeh Fattahi in der Gewichtsklasse bis 60 kg und Ezzat Ghorbani Sani in der Gewichtsklasse über 75 kg Bronzemedaillen gewannen.

In den klassischen Wettbewerben, die am Freitag, dem 2. Juni, an demselben Ort stattfanden, konnten Roghieh Mahmoudabadi in der Gewichtsklasse bis 65 kg, Mobina Mirzapur in der Gewichtsklasse bis 70 kg und Sahar Ghani Zadeh in der Gewichtsklasse bis 75 kg Goldmedaillen erringen. Marzieh Khandan in der Gewichtsklasse bis 55 kg und Fatemeh Fattahi in der Gewichtsklasse bis 60 kg erreichten Silbermedaillen, während Ezzat Ghorbani Sani in der Gewichtsklasse über 75 kg eine Bronzemedaille gewann.