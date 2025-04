Baqaei dementiert Spekulationen über die indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA

In den Randgesprächen zu den neuen indirekten Gesprächen zwischen Iran und den USA in Oman erklärte Esmaeil Baqaei: „Unser Ziel ist klar definiert; wir streben nicht mehr als die Wahrung der nationalen Interessen Irans an. Wir geben der Diplomatie eine echte und ehrliche Chance, um durch Dialog sowohl das Atomprogramm als auch die Aufhebung der Sanktionen voranzubringen.“

Baqaei wies auch auf die Verbreitung bestimmter Nachrichten durch ausländische Medien hin, die sich auf angeblich informierte Quellen oder Personen in der Nähe der Verhandlungen beziehen.

Er fügte hinzu: „Wir sind mit solchen Spekulationen nicht unbekannt, sowohl aufgrund der Position der Islamischen Republik Iran als auch aufgrund der starken Interessenunterschiede unter den verschiedenen Akteuren im Zusammenhang mit Irans Atomprogramm. Diese Spekulationen, die zuletzt auch auf omanische Beamte Bezug nehmen, sind völlig unhaltbar. Die omanischen Behörden sind sich ihrer Aufgaben bewusst und haben in der Vergangenheit professionell gehandelt. Alle Hinweise darauf, einschließlich derjenigen von Reuters, die leider eine lange Geschichte im Herstellen irreführender Berichte haben, sind grundlos.“

Zum Thema der prognostizierten Dauer dieser Gespräche erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums weiter: „Dies ist ein Anfang, und es ist normal, dass sich die Parteien in dieser Phase ihre grundlegenden Positionen gegenseitig mitteilen, vermittelt durch Oman. Daher erwarten wir nicht, dass diese Verhandlungsrunde sehr lange dauern wird.“