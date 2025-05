Zarif: Iran hat die richtige Wahl getroffen, jetzt sind die USA an der Reihe

Zarif schrieb am 19. April 2025 auf seinem X-Account: „Es ist sehr ermutigend und erfreulich, dass mein Freund und Kollege, Dr. Seyyed Abbas Araghchi, und seine wertvollen und erfahrenen Kollegen im Außenministerium die Verantwortung für die Gespräche übernehmen, die am Samstag beginnen. Sie haben wiederholt ihr Wissen, ihre Entschlossenheit und ihren Willen gezeigt, um eine Vereinbarung auf der Grundlage nationaler Interessen und gegenseitigen Respekts zu erreichen.

Laut ihm tritt das amerikanische Team ebenfalls mit diesem Willen und Respekt für die Rechte und Interessen des iranischen Volkes in die Verhandlungen ein, wird es auf dem richtigen Weg sein. Iran hat die richtige Wahl getroffen, jetzt ist es an den USA, sich an diesem entscheidenden Test zu beteiligen, um eine bessere Zukunft für die Region und die Welt zu gestalten.“

Zarifs Aussage betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Iran und den USA bei den anstehenden Gesprächen. Er betont, dass Iran bereit ist, auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und nationaler Interessen voranzuschreiten, und fordert die USA auf, sich diesem Prozess anzuschließen, um eine bessere Zukunft für die Region und die Welt zu schaffen.