Takht-e Ravanchi: Amerika und das zionistische Regime wissen um die wahre Macht des Iran

In einem Interview mit dem irakischen Al-Ahd-Netzwerk sagte er: „Wenn Amerika und das zionistische Regime gegenüber dem Iran einen Fehler machen, werden sie einen hohen Preis dafür zahlen.“

„Der Oberste Führer der Islamischen Revolution hat den allgemeinen Rahmen für die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten festgelegt, und wir halten uns an diesen Rahmen“, fügte er hinzu.

„Unsere Politik und Strategie hinsichtlich der Produktion von Atomwaffen ist sehr klar und eindeutig, und der Oberste Führer der Revolution hat die Produktion dieser Art von Waffen für verboten erklärt. Wir befinden uns gegenwärtig in Verhandlungen mit europäischen Ländern. Beide Seiten sind gewillt, diese Verhandlungen voranzutreiben. Für diese Verhandlungen gibt es einen Rahmen, den wir einhalten werden, bis wir eine Einigung erzielen“, erklärte er.

„Wir beobachten die Entwicklungen in Syrien aufmerksam und hoffen, dass in diesem Land Sicherheit herrscht und sich keine anderen Länder in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen. Innerhalb des Iran gibt es keine Uneinigkeit bezüglich der Syrien-Frage“, stellte er fest.