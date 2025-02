Generalmajor Hajizadeh: Der Al-Aqsa-Sturm wurde von der Hamas geplant und ausgeführt

Generalmajor Amir Ali Hajizadeh sagte: Das zionistische Regime hat bei der Operation Al-Aqsa-Sturm seine Glaubwürdigkeit verloren.

Er sagte am Montagabend in der ersten Reihe über die Entwicklungen in der Region und die unausgesprochene Whares Versprechen-Operation: Der Beginn dieser Phase der Entwicklungen begann mit der Operation Al-Aqsa-Sturm durch die palästinensischen Kämpfer.

'Es gibt viele Entwicklungen in der Region und in Westasien, und viele Entwicklungen haben zu unterschiedlichen Zeiten stattgefunden, und sie waren die Quelle vieler Ereignisse in der Welt.', fügte er hinzu.

Er bekräftigte: Aber die Entwicklungen in der letzten Zeit begannen mit dem Al-Aqsa-Sturm, und es war eine Operation, die die Hamas plante und durchführte, und mit dieser Operation zwang sie dem zionistischen Regime eine strategische Niederlage auf.

Laut ihm wurde das zionistische Regime in Bezug auf Geheimdienste, Sicherheit und Militär besiegt und verlor seine Glaubwürdigkeit. Sie verlor die Glaubwürdigkeit, die sie sich in den letzten Jahrzehnten erarbeitet hatte.