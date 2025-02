Zahl der Märtyrer in Gaza auf 48.297 gestiegen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Shahab, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, gab das Gesundheitsministerium in Gaza an, dass in den letzten 24 Stunden die Leichname von sechs Märtyrern in die Krankenhäuser des Küstenstreifens gebracht wurden.

Das Ministerium erklärte, dass zwei Leichname aus den Trümmern geborgen wurden und vier Palästinenser in den letzten 24 Stunden ums Leben kamen.

Zusätzlich wurde berichtet, dass in den letzten 24 Stunden 11 Palästinenser infolge von Verletzungen, die durch Verstöße des zionistischen Regimes gegen Vereinbarungen verursacht wurden, verletzt wurden.

Das Ministerium fügte hinzu, dass seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 insgesamt 48.297 Palästinenser in Gaza getötet und 111.733 weitere verletzt wurden.

Berichten zufolge hat die israelische Armee während der 471 Tage des Krieges und der Massaker in Gaza ihre erklärten Ziele nicht erreicht und war schließlich gezwungen, ihre Niederlage gegen den Widerstand und eine Waffenruhe zu akzeptieren.