Durch die Fokussierung auf die Verbesserung der Raffineriekapazitäten und die Optimierung der Produktionsprozesse ist es der 14. Regierung gelungen, die Gasölproduktion von durchschnittlich 111 Millionen Litern pro Tag in den ersten fünf Monaten dieses Jahres auf 124 Millionen Liter pro Tag zu steigern (ein Wachstum von 11,7 Prozent)

Dieser Erfolg zeigt nicht nur die Fähigkeit der Regierung, die Ölressourcen optimal zu verwalten, sondern hat auch eine wichtige Rolle bei der Deckung des Inlandsbedarfs, der Verringerung der Abhängigkeit von Importen und der Stärkung der Energiesicherheit des Landes gespielt.

Während die Gasölproduktion in den ersten fünf Monaten dieses Jahres noch 111 Millionen Litern pro Tag entsprach, ist diese Menge nach neuesten Erhebungen in den letzten Monaten sukzessive gestiegen, so dass im September die durchschnittliche Produktion von Gasöl um rund 1,8 Prozent auf 113 Millionen Liter pro Tag gestiegen ist.

Dieser Aufwärtstrend setzte sich im Oktober und November fort, so dass die Tagesproduktion von Gasöl im November dieses Jahres im Vergleich zum Oktober (115 Millionen Liter pro Tag) um rund 1,7 Prozent auf 117 Millionen Liter stieg.