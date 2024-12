Pezeshkian: Die Europäer haben mit den Sanktionen ihre wahre Natur gezeigt / Die Türen für den Dialog sind noch offen

Laut IRNA sagte der Präsident in seinem zweiten Fernsehinterview mit dem Volk, dass der Iran allen Iranern gehöre, und fügte hinzu: "Wir müssen den Wirtschaftsbereich weiter öffnen und die Beziehungen zu anderen Ländern ausbauen. Die Interaktion mit Nachbarländern und der Welt kann die aktuelle Situation verbessern."

Der Präsident erklärte: „Es ist geplant, dass wir Ende des Monats zum Beobachter der Eurasischen Wirtschaftsunion gewählt werden und mit den umliegenden Ländern zu einem Zollsatz von Null Prozent in wirtschaftlichen Austausch treten werden. Dies wird unseren Herstellern einen guten Markt für den zollfreien wirtschaftlichen Austausch mit den umliegenden Ländern eröffnen.“

Er betonte: „Wir haben mit den Präsidenten Chinas und Russlands über die Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gesprochen. Es ist geplant, dass Experten aus diesen Ländern nach Teheran kommen, um Abkommen in den Bereichen Öl, Gas, Transport und Elektrizität zu schließen. Wir haben auch Abkommen mit Ländern wie Indien und dem Irak geschlossen. Wir bemühen uns, die wirtschaftlichen Interaktionen mit den Nachbarländern und den Ländern der Region zu verstärken“.

Pezeshkian fügte hinzu: „In naher Zukunft werde ich ein Treffen mit dem russischen Präsidenten haben.“

Die Sanktionen der Europäer sind bedenkenswert

In Bezug auf die feindlichen Sanktionen der Europäer sagte er: „Die Europäer haben ihr wahres Gesicht gezeigt und nach den USA auch unsere Schifffahrt und Luftfahrt sanktioniert. Trotz all dieser Umstände versuchen wir zu beweisen, dass wir nicht nach Krieg, sondern nach Frieden streben“.

Pezeshkian fügte hinzu: „Diese Bosheiten, die sie begehen, dienen dazu, unser Volk zu entmutigen. Sie wollen, dass sich die Muslime gegenseitig bekämpfen, damit sie sich unserer Ressourcen bemächtigen können. Das dürfen wir nicht zulassen.“

Er fuhr fort: „Das feindselige Verhalten der Europäer in Bezug auf die Sanktionen gegen den Iran ist absolut bedenkenswert.“

Er fügte hinzu: „Während unserer Reise in die USA haben wir mit vielen Staatsoberhäuptern gesprochen, um Missverständnisse zu klären, aber die feindlichen Aktionen des zionistischen Regimes haben die Beziehungen gestört. Derzeit finden Gespräche zwischen Vertretern der Außenminister des Irans und einiger europäischer Länder statt.“

Syrien sollte Beschwerde einreichen

Der Präsident fuhr fort: "Was die Terroristen in Syrien getan haben, verstößt gegen die Resolution des Sicherheitsrates. Damaskus sollte beim Sicherheitsrat Beschwerde einreichen, und die Länder, die Terroristen unterstützen, sollten verurteilt werden."

Pezeshkian fügte hinzu: "Es ist geplant, ein Treffen mit den einflussreichen Ländern abzuhalten, um das Problem in Syrien zu lösen. In naher Zukunft werde ich ein Treffen mit dem russischen Präsidenten haben, um die Entwicklungen in Syrien zu besprechen."

Er fuhr fort: "Es wurde vereinbart, sowohl auf diplomatischer Ebene Gespräche zu führen - unser Außenminister war heute in der Türkei und führte dort Gespräche - als auch, dass die Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Beamte der vier Länder Russland, Iran, Türkei und Syrien im Rahmen des Astana-Prozesses miteinander sprechen und sich treffen werden. Es ist geplant, dass sie sich erneut treffen und Gespräche über die bestehenden Verpflichtungen führen."

Wir sind Brüder mit unseren Nachbarn

Der Präsident betonte: "Wir sind Brüder mit unseren Nachbarn. Die Feinde versuchen, Zwietracht zwischen uns zu säen. Wir müssen sehr wachsam sein, um nicht in Konflikte mit unseren Nachbarn zu geraten. Der Schwerpunkt meiner heutigen Gespräche mit den Führern der Nachbarländer war, dass wir nicht zulassen dürfen, dass Terroristen erneut Krieg und Blutvergießen in der Region verursachen."

Mit der Aussage, dass der Iran niemals Krieg gesucht habe, fuhr er fort: "Die Zionisten haben versucht, durch die Schaffung von Konflikten in der Region eine Einigung zwischen dem Iran und der Welt zu verhindern."

Die Ermordung von Haniyeh

Der Präsident erklärte: "Das Ziel des Feindes bei der Ermordung von Ismail Haniyeh war es, den Glauben, die Hoffnung und das Vertrauen im Herzen der Menschen zu zerstören."

Er fuhr fort: "Im Inneren des Landes müssen wir Einheit und Zusammenhalt haben. Es muss die Vorstellung verankert werden, dass der Iran allen Iranern gehört."