Ölminister: Irans Gasproduktion hat 275 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erreicht

In der Eröffnungszeremonie des Ministertreffens der 26. Versammlung der Gasexportländer (GECF) fügte Mohsen Paknejad hinzu: „Das Ministertreffen der Versammlung der Gasexportländer gilt als eine der wichtigsten internationalen Veranstaltungen der weltweiten Gasindustrie.“

„Seit mehr als einem Jahr sind die Region und die Welt Zeuge der beispiellosen und brutalen Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Menschen in Gaza und dann gegen die Menschen im Libanon. In den letzten Tagen, als der Waffenstillstand im Libanon verkündet wurde, erlebten wir die weit verbreitete Bewegung bewaffneter Oppositionsgruppen in Syrien“, bemerkte er.

„Selbst die optimistischsten Energieaussichten deuten darauf hin, dass bis 2050 immer noch mindestens die Hälfte des weltweiten Energiebedarfs durch Öl- und Gasressourcen gedeckt wird“, schloss er.