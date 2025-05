Erhöhung der erneuerbaren Energien um 500 Megawatt/Export von erneuerbarem Strom freigegeben

Abbas Ali Abadi versprach bei der Zeremonie zum Beginn der Installation der 297 Megawatt Solarstromanlagen, die im Ministerium für Energie stattfand, den Bürgern, dass diese Kraftwerke pünktlich in Betrieb genommen werden und zur Unterstützung des Stromnetzes beitragen.

Laut den durchgeführten Planungen umfasst das Projekt den Bau von 3 Megawatt Solarstromanlagen in der Provinz Ost-Aserbaidschan, die in 9 Standorten mit einer Gesamtleistung von 27 Megawatt realisiert werden. In der Provinz Golestan wird die Ausführung von 32 Solarstromanlagen mit einer Gesamtkapazität von 96 Megawatt in Angriff genommen. Im Versorgungsgebiet von Shiraz sind 18 Standorte mit einer Gesamtkapazität von 54 Megawatt geplant, auf der Insel Kish sind 10 Standorte mit einer Gesamtkapazität von 30 Megawatt vorgesehen, und in der Provinz Buschehr wird der Bau von 30 Solarstromanlagen mit einer Gesamtleistung von 90 Megawatt gestartet.

Die Durchführung dieser Projekte umfasst grundlegende Maßnahmen wie die Identifizierung von Grundstücken und die Einholung der erforderlichen Genehmigungen, Netzanschlussstudien, Bodenuntersuchungen und Vermessungen, die Planung der Kraftwerke an jedem Standort, die Beschaffung der Ausrüstung sowie die Planung des Transports. Auch die Bereitstellung von Maschinen und die Ausstattung der Baustellen wurden in vielen Standorten erfolgreich abgeschlossen.

Dieses Projekt wird von der Organisation für erneuerbare Energien und die Energieeffizienz (SATBA) geleitet und erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Elektrizitätsverteilungsunternehmen in den Zielprovinzen.