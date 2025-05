Offizieller Ölpreis für den Verkauf von iranischem Öl im Juni bekannt gegeben

Laut der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft wird der Preis für leichtes Öl aus Iran im Juni 2025 für asiatische Kunden mit einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vormonat angeboten und liegt etwa 2 Dollar über dem Basispreis (dem Preis für Rohöl aus Oman/Dubai).

Der Preis für ein Barrel leichtes Rohöl aus Iran wird in den Märkten Nordwesteuropas und Südafrikas im sechsten Monat des Jahres um 40 Cent über dem Brent-Ölpreis festgelegt. Zudem werden „schweres Rohöl“ und „Forouzan-Öl“ in diesen Märkten in diesem Monat jeweils 1,4 und 1,3 Dollar unter dem Brent-Index angeboten.

Eine ähnliche Situation herrscht auch im Mittelmeerraum, wo schweres Öl und Forouzan-Öl aus Iran jeweils 1,95 und 1,80 Dollar unter dem Brent-Index angeboten werden. Gleichzeitig wird leichtes Öl aus Iran in dieser Region leicht über dem Brent-Ölpreis, nämlich mit 15 Cent mehr, bewertet.

In Asien, wo der Basispreis auf dem Durchschnittspreis von Rohöl aus Oman/Dubai basiert, wird leichtes Öl aus Iran mit einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Dollar über dem Basispreis verkauft.