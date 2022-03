Jemenitische Parteien verurteilten das Treffen zwischen Erdogan und Herzog

Teheran (IRNA) - Jemenitische Parteien haben am Donnerstagabend in einem sogenannten „gemeinsamen Treffen“ in Sanaa ein Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem israelischen Präsidenten Ishaq Herzog in Ankara verurteilt.

Die Parteien erklärten, dass das Treffen auf Kosten der Verletzung der Rechte des unterdrückten palästinensischen Volkes und seiner gerechten Sache erfolgen würde. Die jemenitischen Parteien bekräftigten erneut ihre feste und prinzipientreue Position gegenüber dem palästinensischen Volk unter Berücksichtigung der zentralen Frage der islamischen Umma und verurteilten scharf ihre Missachtung. Der Chef des zionistischen Regimes traf in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen. Erdogan bezeichnete die Reise als „historisch und einen neuen Wendepunkt“ in den bilateralen Beziehungen. Dies war der erste Besuch eines zionistischen Regimeführers in der Türkei, der von türkischen Bürgern und dem palästinensischen Volk sowie von Widerstandsgruppen und muslimischen Nationen in der Region mit einer Welle der Verurteilung aufgenommen wurde.