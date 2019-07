Bei den Olympischen Spielen 2012 erhielt Ghasemi Bronze in der Gewichtsklasse von 120 kg. Nach sieben Jahren entschied sich das Olympische Komitee wegen Taymazovs Doping-Vergehens für Ghasemis Gold.



Iranischer Ringer hat Silbermedaille der Spiele in Rio Brasilien 2016 und die Welt-Silbermedaille 2014 in Usbekistan erhalten.

9407