Araqchi: Dritte Parteien versuchen, die Diplomatie von ihrem Weg abzulenken

„Offenbar gibt es hinter den Kulissen Probleme. In den Medien lesen wir Berichte, denen zufolge iranische Staatsbürger angeblich an einem Anschlag auf die israelische Botschaft in London beteiligt sind“, fügte er hinzu.

Er fuhr fort: „Der Iran lehnt jede Beteiligung an derartigen Aktionen kategorisch und ohne Zögern ab.“

„Über entsprechende diplomatische Kanäle wurden uns derartige Vorwürfe nicht mitgeteilt. Der Iran hat Großbritannien um sein Engagement gebeten, damit wir bei der Untersuchung glaubwürdiger Anschuldigungen behilflich sein können“, bemerkte er.

Er sagte: „Die Geschichte zeigt, dass es Dritte gibt, die zu allen verzweifelten Maßnahmen greifen, um die Diplomatie zu behindern und die Spannungen zu verschärfen, auch durch das Aufstellen falscher Behauptungen.“

„Der Iran ist bereit, sich für die Aufklärung der tatsächlichen Vorkommnisse einzusetzen, und wir betonen erneut, dass die britischen Behörden unseren Bürgern ein ordnungsgemäßes Verfahren gewährleisten müssen“, schloss er.