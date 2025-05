Araghchi: Die "Netanjahu-First"-Minderheit in den USA hat Angst vor Diplomatie

"Seyed Abbas Araghchi", der Außenminister, schrieb in seinem X-Account: Die Unterstützung für den Völkermord von Netanjahu im Gazastreifen durch die Lieferung tödlicher Waffen und Kriegshetze im Namen von Netanjahu im Jemen hat den Menschen in den USA nichts gebracht.

Die "Netanjahu-First"-Minderheit in den USA, die Angst vor Diplomatie hat, hat jetzt ihr wahres Programm offenbart. Er fügte hinzu: Netanjahu versucht dreist, Präsident Trump zu diktieren, was er in seiner Diplomatie mit dem Iran tun kann und was nicht. Die Welt hat auch verstanden, wie Netanjahu direkt in die Regierung der Vereinigten Staaten eingreift, um sie in eine weitere Katastrophe in unserer Region zu führen.

Der Außenminister unseres Landes sagte: Netanjahu hat das gescheiterte Biden-Team getäuscht, um 23 Milliarden Dollar von den amerikanischen Steuerzahlern zu erhalten. Dieser Betrag ist im Vergleich zu den Kosten jeder falschen Bewegung, die sie gegen den Iran unternehmen wollen, nicht viel.

Er betonte: Wenn das ultimative Ziel, wie Präsident Trump erneut sagte, lautet: "Das einzige, was sie nicht haben können, ist eine Atomwaffe", dann ist ein erreichbarer Vertrag möglich, aber es gibt nur einen Weg, dies zu verwirklichen: Diplomatie, basierend auf Respekt und gegenseitigem Interesse. Die "Netanjahu-First"-Minderheit in den USA, die Angst vor Diplomatie hat, hat jetzt ihr wahres Programm offenbart.