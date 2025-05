Yazdani auf den Spuren von Rezazadeh – Iranischer Gewichtheber wird stärkster Jugendlicher der Welt

Wie die Nachrichtenagentur IRNA berichtet, finden die Weltmeisterschaften der Jugend und Junioren im Gewichtheben vom 29. April bis 4. Mai in Lima, der Hauptstadt Perus, statt. Die iranische Delegation ist mit drei weiblichen und elf männlichen Nationalkaderathleten vertreten.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags trat Hossein Yazdani in der Gewichtsklasse der Jugend an. Im Reißen bewältigte er 144 Kilogramm und belegte damit hinter den Athleten Hovhannisyan aus Armenien (150 kg) und Karaev aus Russland (147 kg) den dritten Platz – er gewann die Bronzemedaille.

Doch anders als im Reißen präsentierte sich Yazdani im Stoßen dominant und sicherte sich letztlich souverän den Titel als stärkster Superschwergewichtler unter den Jugendlichen im Jahr 2025.

Bereits mit dem ersten Versuch im Stoßen, bei dem er 180 Kilogramm bewältigte, setzte er seine Konkurrenten unter Druck. Mit einem zweiten Versuch über 190 Kilogramm demonstrierte er eindrucksvoll seine Überlegenheit. Mit einem Vorsprung von 11 Kilogramm auf die Athleten aus Armenien und Russland stand Yazdani am Ende ganz oben auf dem Podium und holte zwei glänzende Goldmedaillen – eine im Stoßen und eine in der Zweikampfwertung.

Nach seinem Triumph krönte sich Yazdani – ganz in der Manier von Alireza Yousefi – symbolisch auf der Wettkampfbühne.

Es war Yazdanis erste Teilnahme an einem internationalen Wettkampf – und diese endete mit dem Gewinn der Goldmedaille und dem Weltmeistertitel. Der junge Sportler gilt als eine der vielversprechendsten Nachwuchshoffnungen des iranischen Gewichthebens und könnte in Zukunft in die Fußstapfen von Legenden wie Hossein Rezazadeh, Sajjad Anoushiravani und Saeid Alihosseini treten.

Diese drei Gewichtheberlegenden, ebenfalls aus der Provinz Ardabil, haben den Sprung aufs internationale Siegerpodest geschafft.