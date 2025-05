Araqchi: Politische Motive für die Änderung des historischen Namens des Persischen Golfs sind eine Beleidigung für alle Iraner

Außenminister Seyyed Abbas Araqchi schrieb im X Network zu einigen Gerüchten über eine mögliche Fälschung des Namens des Persischen Golfs durch den US-Präsidenten: „Der Persische Golf hat, wie viele geografische Namen, tiefe Wurzeln in der Menschheitsgeschichte.“

„Der Iran hatte nie Einwände gegen die Verwendung von Namen wie „Omanisches Meer“, „Indischer Ozean“, „Arabisches Meer“ oder „Rotes Meer“. Die Verwendung dieser Namen bedeutet nicht, dass sie einer bestimmten Nation gehören, sondern zeigt vielmehr einen gemeinsamen Respekt für das kollektive Erbe der Menschheit“, fügte er hinzu.

„Im Gegensatz dazu deuten politische Motive für die Änderung des historischen Namens des Persischen Golfs auf feindselige Absichten gegenüber dem Iran und seiner Bevölkerung hin und werden aufs Schärfste verurteilt. Solche voreingenommenen Aktionen sind eine Beleidigung für alle Iraner, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort“, bemerkte er.

Araqchi betonte: „Ich bin sicher, dass der US-Präsident weiß, dass der Name Persischer Golf Jahrhunderte alt ist und von allen Kartographen und internationalen Institutionen anerkannt wurde und sogar von allen regionalen Führern bis in die späten 1960er Jahre in ihrer offiziellen Korrespondenz verwendet wurde.“